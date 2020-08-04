Лукашенко назвал призыв оппозиции к реформам подарком криминалу

Призыв белорусской оппозиции вернуть Конституцию в редакции 1994 года — это подарок криминалу. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время послания народу и парламенту, трансляция доступна на YouTube.

Он считает, что реализация идей, о которых «талдычат наши альтернативщики», приведет к безвластию, обезличению ответственности, неразберихе в стране и возврату в «лихие 90-е».

По словам Лукашенко, перемены должны приносить пользу стране и идти «от людей и станка». «Белорусский путь реформ — это терпеливое, вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в нашей стране и основано на собственных сырьевой базе, науке и компетенциях», — пояснил он.

Ранее лидер объединенной оппозиции и кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пообещала, что после вступления в должность президента она примет меры для сохранения стабильности и создания условий для проведения честных выборов: назначит новых членов ЦИК, объявит о переходном периоде, запустит процесс проведения референдума о возвращении к изначальной редакции Конституции 1994 года.

30 июля в центре Минска состоялся предвыборный митинг-концерт оппозиции, собрав рекордное количество белорусов. По оценкам правозащитников из центра «Весна», на мероприятии в поддержку Тихановской собралось 63 тысячи человек.

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа. Идущий на шестой срок Лукашенко заявил, что голосование пройдет честно.