Тихановская раскрыла программу и назвала цель борьбы против Лукашенко

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опубликовала предвыборную программу, в которой она назвала главную цель оппозиции. Документ доступен на официальном сайте главной соперницы президента Александра Лукашенко на предстоящих выборах.

По словам Тихановской, она пришла в политику не ради власти, а для восстановления справедливости: «Моя главная цель — провести настоящие честные выборы с участием всех альтернативных кандидатов. Голосуя за меня, вы голосуете за восстановление вашего права выбирать власть, за новые и честные выборы».

Она попросила белорусов действовать как одна большая команда, чтобы сменить власть в стране. Тихановская призвала граждан не участвовать в досрочном голосовании и приходить на выборы именно 9 августа, чтобы власти не смогли украсть голоса. Кроме того, политик напомнила гражданам о возможности стать независимыми наблюдателями.

Тихановская пообещала, что после вступления в должность президента она примет меры для сохранения стабильности и создания условий для проведения честных выборов: назначит новых членов ЦИК, объявит о переходном периоде, запустит процесс проведения референдума о возвращении к изначальной редакции Конституции 1994 года.

В программе утверждается необходимость реализации в стране основных прав и свобод человека, а также демократических принципов развития общества.

«Независимость — наша абсолютная ценность, мы ее не продаем, не торгуем, не обсуждаем. Мы мирные люди и будем дружить со всеми, но только в интересах собственной страны. Мы должны создать партнерство на равных, а не зависимость от газовой или кредитной "иглы"», — говорится в документе.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко считает, что в стране хотят устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны «зарубежных кукловодов». При этом президент предупредил, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.