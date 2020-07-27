Президент Белоруссии Александр Лукашенко счел выборы вторичными по сравнению со сбором урожая. Об этом он заявил во время рабочей поездки по Минской области, сообщает БЕЛТА.

«Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь. Выборы — это уже вторично», — акцентировал внимание Лукашенко.

Он отметил, что кто бы ни был на посту президента, хлеб белорусам будет нужен всегда: «И не дай бог повторить 90-е годы. Я уже рассказывал. Когда в Минске было на три дня муки, чтобы хлеб испечь. Поэтому чего бы нам ни стоило, этот хлеб нужно взять и восстановить резервы».

26 июля кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила на митинге в Гомеле и заявила, что главными пунктами ее предвыборной кампании являются освобождение всех политзаключенных и проведение новых, справедливых выборов. По ее словам, белорусы должны голосовать за Тихановскую не как за политика, а как за гарантию грядущих перемен.

24 июля Лукашенко заявил, что власти не хотели бы прибегать к использованию воинских подразделений во время возможных протестных акций в стране, «но всякое может быть». Он пообещал, что солдаты частей в Марьиной Горке и столичном Уручье не допустят эскалации внутри страны.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко считает, что в стране хотят устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны «зарубежных кукловодов». При этом президент предупредил, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.