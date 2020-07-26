Сбежавший в Россию оппозиционер назвал Лукашенко генетически чуждым белорусам

Экс-глава белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало, снятый с президентских выборов и сбежавший в Россию от политических преследований, в интервью Forbes главу республики Александра Лукашенко генетически чуждым белорусам.

По словам Цепкало, его главная цель — показать белорусскому обществу «суть режима» Лукашенко, «чтобы до самого последнего человека дошло», какая власть сложилась в стране.

«Чтобы каждый человек понял, что Лукашенко абсолютно чужд белорусскому народу и морально-этически, и генетически. Он не белорус в том понимании, как мы воспринимаем сами себя и как воспринимают белорусов за рубежом», — заявил оппозиционер.

Нужно «полностью оголить» Лукашенко, показать, как он нарушает конституцию и законы, добавил Цепкало.

Материалы по теме «Он просто живет на расслабоне» Соперник президента Белоруссии — об ошибках Лукашенко, народной депрессии и союзе с Россией

Ранее Цепкало пообещал сделать из Лукашенко изгоя для всего мирового сообщества.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко идет на шестой срок. В гонке участвует Светлана Тихановская, жена арестованного блогера Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться. Не допущен до выборов экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, которого называли главным соперником Лукашенко. Он находится в СИЗО по обвинению в выводе сотен миллионов долларов за рубеж.