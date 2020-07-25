Сбежавший в Россию белорусский оппозиционер пообещал сделать Лукашенко «изгоем»

Бывший заместитель министра иностранных дел Белоруссии, оппозиционер Валерий Цепкало, снятый с президентских выборов, пообещал сделать из главы государства Александра Лукашенко изгоя для всего мирового сообщества. Об этом сообщил телеканал «Дождь».

Политик заявил, что оппозиционеры уже смогли сделать из президента Белоруссии «изгоя в глазах собственного народа».

Цепкало также обратился к российским властям и призвал не оказывать помощь, в том числе финансовую, белорусскому правительству. Он пояснил, что эти средства тратятся на «содержание властного аппарата страны».

24 июля сообщалось, что Цепкало покинул страну, опасаясь преследований. Он вместе с двумя детьми бежал из страны и сейчас находится в России.

20 июля Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Цепкало на отказ Центрального избирательного комитета (ЦИК) в регистрации кандидатом в президенты. Бывшему дипломату отказали в праве стать соперником Александра Лукашенко на выборах на том основании, что он не смог собрать необходимое для выдвижения число подписей.

Сам Цепкало в интервью «Ленте.ру» заявлял, что отказ регистрировать оппозиционных кандидатов будет означать отмену выборов в стране. «Как в этом случае действовать — мне трудно сказать. Все будет зависеть от активности гражданского общества», — сказал он.

Ранее МВД Белоруссии распространило информацию, что в ведомство поступили материалы о «фактах противоправной деятельности» Цепкало, на основании которых была начата проверка.