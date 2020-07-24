Соперник Лукашенко бежал от преследований в Россию

Бывший заместитель министра иностранных дел Белоруссии, оппозиционер Валерий Цепкало, снятый с президентских выборов, покинул страну, опасаясь преследований. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам политика, к нему поступила информация о готовящемся аресте. Чтобы избежать преследований, он вместе с двумя детьми бежал из страны и сейчас находится в России. Супруга Цепкало Вероника осталась в Белоруссии для участия в избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской.

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20 июля Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Цепкало на отказ Центрального избирательного комитета (ЦИК) в регистрации кандидатом в президенты. Бывшему дипломату отказали в праве стать соперником Александра Лукашенко на выборах на том основании, что он не смог собрать необходимое для выдвижения число подписей.

Сам Цепкало в интервью «Ленте.ру» заявлял, что отказ регистрировать оппозиционных кандидатов будет означать отмену выборов в стране. «Как в этом случае действовать — мне трудно сказать. Все будет зависеть от активности гражданского общества», — сказал он.

Ранее МВД Белоруссии распространило информацию, что в ведомство поступили материалы о «фактах противоправной деятельности» Цепкало, на основании которых была начата проверка.