ЦИК Белоруссии осложнил жизнь оппозиции

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии приняла решение уменьшить число наблюдателей на участках в связи со сложной эпидемиологической обстановкой на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее предложение выдвинула председатель ЦИК Лидия Ермошина, сообщает Tut.by.

Она напомнила, что несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом, она все равно продолжает вызывать настороженность. В итоге решение было принято единогласно. В основной день голосования 9 августа число наблюдателей уменьшится до пяти человек, в дни досрочного голосования — до трех.

Решение ЦИК осложнит жизнь оппозиции, поскольку массовое наблюдение за ходом голосования было элементом стратегии альтернативных кандидатов. По данным на 20 июля, избирательные комиссии аккредитовали почти 43 тысячи наблюдателей.

Ранее 22 июля сообщалось, что объединенный штаб в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской выступил за регулярные акции протеста и сопротивление для ненасильственной смены власти.

2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о победе над коронавирусом в стране. Население, по его словам, продемонстрировало политическое здравомыслие и народную мудрость во время пандемии. По экономическим причинам в Белоруссии не вводились жесткие ограничения, а панику вокруг вируса сам Лукашенко неоднократно называл психозом.