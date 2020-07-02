Лукашенко объявил о победе над коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время вручения государственных наград особо отметил работу медиков, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом, и объявил о победе над COVID-19. Об этом пишет БЕЛТА.

По его мнению, белорусы продемонстрировали политическое здравомыслие и народную мудрость во время пандемии.

«На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту», — заявил президент.

25 мая Лукашенко, отмечая улучшение эпидемиологической ситуации в Белоруссии, предсказал скорую победу над коронавирусом «с Божьей помощью».

В стране не вводились жесткие карантинные ограничения по экономическим причинам. Лукашенко неоднократно заявлял, что паника вокруг пандемии — это не более чем психоз, советуя белорусам лечиться водкой, баней и работами на тракторе. Он неоднократно критиковал Россию за введенные ограничения и называл их абсолютной глупостью и головотяпством.

Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 62 424 жителей Белоруссии. Скончались 398 пациентов, выздоровели — 47 553 человека.

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