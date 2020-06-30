Белоруссия призвала открыть границы

Власти Белоруссии призвали соседей открыть границы с республикой. Об этом сообщает БЕЛТА.

Вице-премьер республики Игорь Петришенко считает, что страна полностью готова полномасштабному восстановлению международного транспортного сообщения, деловых и туристических связей.

Он подчеркнул, что власти обеспечивают системный мониторинг ситуации, вырабатывают и принимают соответствующие комплексные меры реагирования, благодаря которым эпидемию удается сдерживать без урона для экономики. Чиновник отметил, что применяемые в стране подходы реализуются с учетом адекватной оценки существующих рисков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал все страны идти белорусским путем в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, в случае начала второй волны распространения инфекции другие государства должны перенять опыт республики.

В Белоруссии, в отличие от большинства стран, не вводились жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. В частности, в Минске 9 мая прошел парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Лукашенко объяснял решение не вводить карантин экономическими причинами и не раз называл ситуацию вокруг пандемии в мире психозом.

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