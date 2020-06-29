Лукашенко призвал задуматься о фейковой теории возникновения коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал задуматься о теории искусственного происхождении пандемии коронавируса SARS CoV-2, которая была неоднократно опровергнута и признана фейком. Об этом он заявил в телеэфире, его цитирует «Интерфакс».
«Эта пандемия — это рукотворное "мероприятие"? Я не знаю. Вы подумайте», — сказал Лукашенко и подчеркнул, что уже высказывал подобные мысли два месяца назад.
Белоруссий лидер порассуждал о вероятности того, что SARS CoV-2 был создан в лабораториях с целью передела мира. По его мнению, такой сценарий мог быть придуман для того, чтобы США и Китай «столкнулись лбами» и поделили существующие мировые рынки сбыта, «пристегнули к себе другие страны» с помощью экономических мер. Однако страну, которая могла бы создать вирус, он не назвал.
Сам Лукашенко неоднократно заявлял, что паника вокруг пандемии это не более чем психоз. Президент советовал белорусам лечиться водкой, баней и работами на тракторе. Кроме того, он неоднократно критиковал Москву за введенные карантинные меры и называл их абсолютной глупостью и головотяпством.
Теории о том, что пандемия коронавируса SARS-CoV-2 началась из-за неудачных лабораторных исследований или же была вызвана сознательно, неоднократно опровергали ВОЗ и международные научные институты еще в марте. Специалисты признали, что вирус не мог быть выведен искусственно.
Основанием для появления таких гипотез послужила информация о том, что в китайском Ухане, откуда распространилась пандемия, действовала биолаборатория, где действительно в 2015 году вывели коронавирус. Однако, как сообщал портал Naked Sciens, это оказался совершенно другой вирус. В России одной из самых популярных фейковых теорий стала версия, что вирус был создан в государственном научном центре «Вектор», после чего путем взрыва он якобы был умышленно распространен на территории России и Китая.