Лукашенко призвал задуматься о фейковой теории возникновения коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал задуматься о теории искусственного происхождении пандемии коронавируса SARS CoV-2, которая была неоднократно опровергнута и признана фейком. Об этом он заявил в телеэфире, его цитирует «Интерфакс».

«Эта пандемия — это рукотворное "мероприятие"? Я не знаю. Вы подумайте», — сказал Лукашенко и подчеркнул, что уже высказывал подобные мысли два месяца назад.

Белоруссий лидер порассуждал о вероятности того, что SARS CoV-2 был создан в лабораториях с целью передела мира. По его мнению, такой сценарий мог быть придуман для того, чтобы США и Китай «столкнулись лбами» и поделили существующие мировые рынки сбыта, «пристегнули к себе другие страны» с помощью экономических мер. Однако страну, которая могла бы создать вирус, он не назвал.

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Сам Лукашенко неоднократно заявлял, что паника вокруг пандемии это не более чем психоз. Президент советовал белорусам лечиться водкой, баней и работами на тракторе. Кроме того, он неоднократно критиковал Москву за введенные карантинные меры и называл их абсолютной глупостью и головотяпством.

Теории о том, что пандемия коронавируса SARS-CoV-2 началась из-за неудачных лабораторных исследований или же была вызвана сознательно, неоднократно опровергали ВОЗ и международные научные институты еще в марте. Специалисты признали, что вирус не мог быть выведен искусственно.

Основанием для появления таких гипотез послужила информация о том, что в китайском Ухане, откуда распространилась пандемия, действовала биолаборатория, где действительно в 2015 году вывели коронавирус. Однако, как сообщал портал Naked Sciens, это оказался совершенно другой вирус. В России одной из самых популярных фейковых теорий стала версия, что вирус был создан в государственном научном центре «Вектор», после чего путем взрыва он якобы был умышленно распространен на территории России и Китая.

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