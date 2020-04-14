Лукашенко рассказал о последствиях эгоизма партнеров Белоруссии

Односторонние действия партнеров Белоруссии во время пандемии коронавируса будут иметь последствия. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на видеосаммите лидеров стран ЕАЭС, куда также входят Россия, Казахстан, Киргизия и Армения. Его цитирует БЕЛТА.

«Эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия как минимум в отношении ближайших партнеров, стратегически не будут иметь успеха», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, подобные решения уже поставили под угрозу торговые отношения, кооперационные цепочки, трудовую миграцию и могут привести к разрыву экономических связей внутри содружества, если страны не начнут работать сообща, без «национального эгоизма». Во время саммита он также заявил, что власти Белоруссии принимают все необходимые меры для борьбы с распространением «всяких инфекций».

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Все соседние с Белоруссией страны приняли решение закрыть общие границы еще в марте. Первой на такой шаг пошла Украина 13 марта, за ней последовали Польша, Латвия и Литва.

Последней аналогичные меры ввела Россия 16 марта, как разъяснили в правительстве, поводом стало несоблюдение Белоруссией рекомендаций ВОЗ объявить карантин. С тех пор Лукашенко регулярно критикует Москву за введенные меры и называет их абсолютной глупостью и головотяпством.

По последним данным, число больных коронавирусом в Белоруссии выросло до 3281, умерли 33 человека. Ранее Лукашенко заявлял, что в стране ни один человек не умер от COVID-2019, причиной гибели пациентов стали сопутствующие заболевания.

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