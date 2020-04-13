Лукашенко заявил о чесночно-имбирном психозе из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о появлении нового психоза в связи с пандемией коронавируса, передает Tut.by.
«Я наблюдаю опять же новый психоз — чесночно-имбирный. Да успокойтесь, ради бога. Хватает чеснока и этой цыбули у каждой семьи», — сказал белорусский лидер 13 апреля на совещании с руководством страны.
Он призвал граждан «не переходить полностью на чеснок и цыбулю». «А имбирь и лимон — это не наша пища. Если уже раньше не сформировали этот иммунитет, сегодня этого имбиря не найдете — да не переживайте, не тратьте лишние деньги», — сказал Лукашенко. Президент посоветовал есть то, что растет в Белоруссии, и не покупать лекарства про запас.
Как отмечает издание, в республике последние несколько недель дорожают имбирь, лимоны и чеснок. Все это импортируемые товары, и на их стоимость влияют пандемия коронавируса и изменение курса белорусского рубля.
Ранее Лукашенко не раз называл психозом общемировую ситуацию вокруг коронавируса. Он подчеркнул, что власти «ничего не запрещают» белорусам, «не загоняют в квартиры», и при этом на улице нет «праздно шатающихся» людей.
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2 578 человек, 26 пациентов умерли, 203 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,8 миллиона человек. Из них 114 тысяч скончались, 427 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения