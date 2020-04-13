Лукашенко заявил о чесночно-имбирном психозе из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о появлении нового психоза в связи с пандемией коронавируса, передает Tut.by.

«Я наблюдаю опять же новый психоз — чесночно-имбирный. Да успокойтесь, ради бога. Хватает чеснока и этой цыбули у каждой семьи», — сказал белорусский лидер 13 апреля на совещании с руководством страны.

Он призвал граждан «не переходить полностью на чеснок и цыбулю». «А имбирь и лимон — это не наша пища. Если уже раньше не сформировали этот иммунитет, сегодня этого имбиря не найдете — да не переживайте, не тратьте лишние деньги», — сказал Лукашенко. Президент посоветовал есть то, что растет в Белоруссии, и не покупать лекарства про запас.

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Как отмечает издание, в республике последние несколько недель дорожают имбирь, лимоны и чеснок. Все это импортируемые товары, и на их стоимость влияют пандемия коронавируса и изменение курса белорусского рубля.

Ранее Лукашенко не раз называл психозом общемировую ситуацию вокруг коронавируса. Он подчеркнул, что власти «ничего не запрещают» белорусам, «не загоняют в квартиры», и при этом на улице нет «праздно шатающихся» людей.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2 578 человек, 26 пациентов умерли, 203 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,8 миллиона человек. Из них 114 тысяч скончались, 427 тысяч излечились.

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