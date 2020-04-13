Лукашенко призвал белорусов бороться за свои жизни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал людей в больницах не опускать руки, даже при положительном тесте на коронавирус. Об этом сообщает БЕЛТА.

«В последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки. И в больницах перестали бороться за свою жизнь. Министр [здравоохранения Владимир Караник] знает, что такое, когда человек перестает бороться за жизнь», — сказал Лукашенко.

Он поблагодарил белорусских врачей, которые «ночуют и днюют в больницах» и лечат людей «в этот непростой период».

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Перед заслушиванием доклада о ситуации в республике Лукашенко подчеркнул, что его будет особенно интересовать, как разворачивается или «уже сворачивается психоз с коронавирусом».

11 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала властям Белоруссии запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин для заразившихся коронавирусом, а также для контактов первого и второго уровней, поскольку страна «вступает в тяжелые времена».

В конце марта Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантинные меры.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2 578 человек, 26 умерли, 203 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,8 миллиона человек; 114 тысяч скончались, 427 тысяч излечились.

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