Лукашенко признал проблемы с коронавирусом в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал проблемы с распространением коронавирусной инфекции в стране. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы республики.

По словам Лукашенко, вспышка заболеваемости инфекционными заболеваниями наблюдается в настоящий момент в Витебской области.

«Вы у меня человек мужественный. Солдат такой, что и в выходные отработали в проблемном регионе, родной своей области. Я не говорю, что там катастрофа какая-то, нет. Просто Витебская область у нас всегда и по климату другая, и немного сместился этот пик заболеваемости», — сказал Лукашенко на встрече с председателем верхней палаты парламента Натальей Кочановой.

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Президент добавил, что в области работает министр здравоохранения Владимир Караник. Лукашенко подчеркнул, что лично направил туда специалистов, «чтобы они обратили внимание, проанализировали и сделали выводы».

Ранее белорусские врачи на условиях анонимности рассказали о ситуации с распространением коронавируса в стране. По словам медиков, власти скрывают достоверную информацию о численности зараженных и умерших от вируса SARS-CoV-2.

27 марта Лукашенко заявил, что борьба с пандемией коронавируса в Белоруссии ведется «без шума и пыли». В стране отказались от введения «драконовских мер», сославшись на готовность системы здравоохранения к подобным вызовам.

По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 152 человека, один скончался. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 786 тысяч человек; почти 38 тысяч умерли, более 165 тысяч излечились.

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