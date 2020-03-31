Лукашенко признал проблемы с коронавирусом в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал проблемы с распространением коронавирусной инфекции в стране. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы республики.
По словам Лукашенко, вспышка заболеваемости инфекционными заболеваниями наблюдается в настоящий момент в Витебской области.
«Вы у меня человек мужественный. Солдат такой, что и в выходные отработали в проблемном регионе, родной своей области. Я не говорю, что там катастрофа какая-то, нет. Просто Витебская область у нас всегда и по климату другая, и немного сместился этот пик заболеваемости», — сказал Лукашенко на встрече с председателем верхней палаты парламента Натальей Кочановой.
Президент добавил, что в области работает министр здравоохранения Владимир Караник. Лукашенко подчеркнул, что лично направил туда специалистов, «чтобы они обратили внимание, проанализировали и сделали выводы».
Ранее белорусские врачи на условиях анонимности рассказали о ситуации с распространением коронавируса в стране. По словам медиков, власти скрывают достоверную информацию о численности зараженных и умерших от вируса SARS-CoV-2.
27 марта Лукашенко заявил, что борьба с пандемией коронавируса в Белоруссии ведется «без шума и пыли». В стране отказались от введения «драконовских мер», сославшись на готовность системы здравоохранения к подобным вызовам.
По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 152 человека, один скончался. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 786 тысяч человек; почти 38 тысяч умерли, более 165 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения