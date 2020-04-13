В Белоруссии коронавирус назвали стресс-тестом

Нынешняя ситуация с распространением коронавируса в Белоруссии является стресс-тестом и проверкой на прочность системы здравоохранения. Об этом заявил глава Минздрава страны Владимир Караник, сообщает портал Tut.by.

По его словам, сейчас делаются выводы, «как подходить к резерву, какие надо иметь свои производственные мощности, какие изменения надо ввести в логистику движения пациентов».

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Министр отметил, что основная задача властей — обеспечить медработников средствами защиты, расходными материалами и лекарствами.

«Сейчас правительство обсуждает вопрос по повышению доплат для тех, кто работает на передовой — с пациентами с коронавирусной инфекцией», — сказал Караник, добавив, что медработники, задействованные в борьбе с коронавирусом, демонстрируют свои лучшие качества.

Ранее 11 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти Белоруссии запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин для заразившихся коронавирусом, а также для контактов первого и второго уровней, поскольку страна «вступает в тяжелые времена». «Время готовиться к худшим сценариям», — заявил руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор.

В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантинные меры.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2 578 человек, 26 умерли, 203 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,8 миллиона человек; 114 тысяч скончались, 427 тысяч излечились.

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