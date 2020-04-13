В Белоруссии коронавирус назвали стресс-тестом

Нынешняя ситуация с распространением коронавируса в Белоруссии является стресс-тестом и проверкой на прочность системы здравоохранения. Об этом заявил глава Минздрава страны Владимир Караник, сообщает портал Tut.by.
По его словам, сейчас делаются выводы, «как подходить к резерву, какие надо иметь свои производственные мощности, какие изменения надо ввести в логистику движения пациентов».
Министр отметил, что основная задача властей — обеспечить медработников средствами защиты, расходными материалами и лекарствами.
«Сейчас правительство обсуждает вопрос по повышению доплат для тех, кто работает на передовой — с пациентами с коронавирусной инфекцией», — сказал Караник, добавив, что медработники, задействованные в борьбе с коронавирусом, демонстрируют свои лучшие качества.
Ранее 11 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти Белоруссии запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин для заразившихся коронавирусом, а также для контактов первого и второго уровней, поскольку страна «вступает в тяжелые времена». «Время готовиться к худшим сценариям», — заявил руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор.
В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантинные меры.
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2 578 человек, 26 умерли, 203 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,8 миллиона человек; 114 тысяч скончались, 427 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения