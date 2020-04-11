Белоруссия раскритиковала помощь России в борьбе с коронавирусом

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова об оказываемой Москвой помощи Минску в борьбе с коронавирусом, передает Tut.by.

Глава МИД Белоруссии считает, что если официальные лица делают такие заявления, то они должны иметь под собой основания.

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«Нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идет речь. Может, помощь в том, что неожиданно закрыли границы, поставив нас в такое положение? Я до сих пор вспоминаю с содроганием, когда на первоначальном этапе мы получали информацию о том, что наших граждан, у которых были билеты на самолеты по линии российских туроператоров, просто выбрасывали из самолета», — рассказал Макей, добавив, что после настойчивых обращений к российской стороне «ситуация более или менее наладилась».

«Или же вот эти 15 зараженных человек приехали из Нижнего Тагила — это тоже помощь России? Ради Бога, мы всех вылечим, всем поможем, справимся со всем», — сказал министр.

В то же врем он напомнил, что Россия бесплатно передала Белоруссии 10 тысяч тест-систем для выявления коронавируса. По его словам, все они были направлены на белорусско-российскую границу для проверки транзитных пассажиров. «Мы, конечно, благодарны, но 10 тысяч тестов — это на 2,5 дня работы: у нас каждый день по стране расходуется около 4 тысяч тестов», — отметил Макей.

9 апреля Песков рассказал, что Россия оказывает содействие Белоруссии в борьбе с коронавирусом. Ранее сообщалось, что Минск попросил у Москвы помощи, в частности с выделением медицинских масок, тест-систем и аппаратов искусственной вентиляции легких. Песков в ответ на эту информацию заявил, что не знает о таком обращении, отметив, что бороться с COVID-19 невозможно без взаимодействия.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2226 человек, 23 умерли, 172 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,7 миллиона человек; 103 тысячи скончались, 378 тысяч излечились.

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