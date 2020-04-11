Белоруссия передумала покупать российские тесты на коронавирус

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна передумала покупать российские тесты на коронавирус. Об этом он рассказал в интервью изданию Tut.by.
После того, как Россия передала десять тысяч тестов, Белоруссия планировала закупить еще 30 тысяч. Как рассказал Макей, переговоры об этом шли с двумя российскими компаниями, однако в какой-то момент приостановились. «Но нам сейчас эти тесты и не нужны», — заявил он.
Министр пояснил отказ от покупки тестов тем, что Белоруссия производит их сама. Сославшись на слова главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, он также назвал российские тесты ненадежными. «Они дают вероятность обнаружения коронавируса порядка 60 процентов», — добавил Макей.
9 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ввести более жесткие меры социального дистанцирования для борьбы с распространением коронавируса, вплоть до введения карантина на всей территории Белоруссии. В конце марта президент республики Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантин.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения