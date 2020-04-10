В Белоруссии ограничили продажу лекарств

В Белоруссии с 10 апреля по 1 июля ограничили продажу лекарств и защитных средств. Об этом сообщает «Интерфакс».
Аптечные сети будут отпускать не более 10 медицинских масок и 40 таблеток парацетамола в одни руки. Также ограничен отпуск хирургических перчаток и антисептических средств.
Кроме того, ограничения коснутся лекарственных средств «Арпетол» и «Флустоп». Минздрав республики отмечает, что несмотря на возросший спрос на лекарственные препараты увеличение числа заболевших COVID-19 поступательное и контролируемое.
9 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ввести более жесткие меры социального дистанцирования для борьбы с распространением коронавируса, вплоть до введения карантина на всей территории Белоруссии. В конце марта президент республики Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантин.
По данным на пятницу, 10 апреля, в стране выявлен 1 981 случай заражения коронавирусом. 19 пациентов скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения