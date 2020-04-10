В Белоруссии ограничили продажу лекарств

В Белоруссии с 10 апреля по 1 июля ограничили продажу лекарств и защитных средств. Об этом сообщает «Интерфакс».

Аптечные сети будут отпускать не более 10 медицинских масок и 40 таблеток парацетамола в одни руки. Также ограничен отпуск хирургических перчаток и антисептических средств.

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Кроме того, ограничения коснутся лекарственных средств «Арпетол» и «Флустоп». Минздрав республики отмечает, что несмотря на возросший спрос на лекарственные препараты увеличение числа заболевших COVID-19 поступательное и контролируемое.

9 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ввести более жесткие меры социального дистанцирования для борьбы с распространением коронавируса, вплоть до введения карантина на всей территории Белоруссии. В конце марта президент республики Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантин.

По данным на пятницу, 10 апреля, в стране выявлен 1 981 случай заражения коронавирусом. 19 пациентов скончались.

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