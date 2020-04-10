В Белоруссии резко выросло число зараженных коронавирусом. За последние сутки прирост составил 495 пациентов, передает Tut.by со ссылкой на официальные данные Минздрава.
По данным на пятницу, 10 апреля, в стране выявлен 1981 случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 1486 зараженных. При этом 19 пациентов в Белоруссии скончались, а 169 выздоровели.
На стационарном лечении находятся 1793 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 72 нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких. Минздрав утверждает, что рост числа заболевших контролируемый. Болезнь, как правило, протекает в легкой или средней форме. Более всего зараженных обнаружено в Минске (807), на втором месте идет Витебская область (406).
9 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ввести более жесткие меры социального дистанцирования для борьбы с распространением коронавируса, вплоть до введения карантина на всей территории Белоруссии. В конце марта президент республики Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантин.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения