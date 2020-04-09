ВОЗ призвала Белоруссию принять жесткие меры в борьбе с коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Белоруссии Батыр Бердыклычев призвал ввести более жесткие меры социального дистанцирования в борьбе с распространением коронавируса. Об этом он заявил во время выступления в парламенте, передает Tut.by.

По его словам, власти должны принять дальнейшие меры перед наступлением пика эпидемии, вплоть до перевода учебных заведений на дистанционное обучение, запрета массовых мероприятий и введения карантина на всей территории Белоруссии.

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«Если смотреть на опыт стран, которые прошли этот путь, с 4−6-й недели идет экспоненциальный рост случаев. А к 8-й неделе подходят к пику. Для Белоруссии это следующий этап. Это этап не завозных случаев, а передачи среди местного населения. Ожидаем дальнейший рост», — сказал Бердыклычев, отметив улучшение ситуации с информированием населения.

Ранее 9 апреля правительство Белоруссии приняло правила самоизоляции для людей с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также для контактов первого и второго уровней. Находящиеся в самоизоляции не должны покидать места проживания.

В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантин. Местные медики при этом утверждают, что власти скрывают достоверную информацию о распространении COVID-19.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 1486 человек, 13 умерли, 139 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,5 миллиона человек; 89 тысяч скончались, более 330 тысяч излечились.

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