Раскрыты преимущества белорусского подхода в борьбе с коронавирусом

Стратегия смягчения последствий распространения коронавируса, которой придерживается Белоруссия, имеет свои преимущества. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник, передает «Sputnik Белоруссия».

По его словам, у другого подхода в борьбе с инфекционным заболеванием, принятого многими странами мира, есть ряд минусов, поскольку введение строгого карантина чревато повторной вспышкой коронавируса после ослабления мер.

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«Ситуация во всех регионах Белоруссии остается контролируемой. Где-то она более напряженная, где-то менее», — раскрыл положение дел в республике Караник, подчеркнув, что масштабы распространения коронавируса удалось минимизировать благодаря вовремя принятым мерам.

Министр при этом добавил, что на данный момент стоит задача не допустить лавинообразного роста заражения COVID-19 и перегрузки системы здравоохранения, сообщает БЕЛТА. Для этого власти будут пытаться изолировать всех пациентов, проводить много тестов на коронавирус и изолировать контакты первого и второго уровней.

Ранее 9 апреля правительство Белоруссии приняло правила самоизоляции для людей с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также для контактов первого и второго уровней. Находящиеся в самоизоляции не должны покидать места проживания.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 1486 человек, 13 умерли, 139 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,5 миллиона человек; 89 тысяч скончались, более 330 тысяч излечились.

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