Резкий скачок числа заразившихся коронавирусом зафиксирован в Белоруссии

В Белоруссии зафиксировали резкий скачок числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает «Sputnik Белоруссия» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.
За сутки лабораторно подтверждено 420 новых случаев инфицирования. Это рекорд с начала выявления первого заболевшего COVID-19 в республике. Новых случаев смерти нет. Всего в Белоруссии было проведено более 49 тысяч тестов на коронавирус.
Наибольшее число зараженных на данный момент выявлено в Минске — 669 человек. Выздоровели 102 жителя белорусской столицы, 6 умерли. В Витебской области с коронавирусом госпитализированы 364 человека, 35 вылечились, 7 скончались.
На стационарном лечении сейчас находятся 1331 человек, у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. В ведомстве уточняют, что в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) нуждаются 55 пациентов с коронавирусом.
Ранее 9 апреля правительство Белоруссии установило правила самоизоляции во время пандемии коронавируса. Они распространяются на людей, у которых диагностирован COVID-19, а также на контакты первого и второго уровней. Находящиеся в самоизоляции не должны покидать места проживания.
В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантин. Местные медики при этом утверждают, что власти скрывают достоверную информацию о распространении COVID-19.
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 1486 человек, 13 умерли, 139 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,5 миллиона человек; 89 тысяч скончались, более 330 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения