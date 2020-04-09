Резкий скачок числа заразившихся коронавирусом зафиксирован в Белоруссии

В Белоруссии зафиксировали резкий скачок числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает «Sputnik Белоруссия» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

За сутки лабораторно подтверждено 420 новых случаев инфицирования. Это рекорд с начала выявления первого заболевшего COVID-19 в республике. Новых случаев смерти нет. Всего в Белоруссии было проведено более 49 тысяч тестов на коронавирус.

Наибольшее число зараженных на данный момент выявлено в Минске — 669 человек. Выздоровели 102 жителя белорусской столицы, 6 умерли. В Витебской области с коронавирусом госпитализированы 364 человека, 35 вылечились, 7 скончались.

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На стационарном лечении сейчас находятся 1331 человек, у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. В ведомстве уточняют, что в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) нуждаются 55 пациентов с коронавирусом.

Ранее 9 апреля правительство Белоруссии установило правила самоизоляции во время пандемии коронавируса. Они распространяются на людей, у которых диагностирован COVID-19, а также на контакты первого и второго уровней. Находящиеся в самоизоляции не должны покидать места проживания.

В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантин. Местные медики при этом утверждают, что власти скрывают достоверную информацию о распространении COVID-19.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 1486 человек, 13 умерли, 139 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,5 миллиона человек; 89 тысяч скончались, более 330 тысяч излечились.

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