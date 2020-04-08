Лукашенко предупредил об ужесточении карантина до потемнения в глазах

В случае необходимости требования к тем, кого отправляют на самоизоляцию для противодействия распространению коронавируса, могут ужесточить. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает портал Tut.by.

«Мы проверили однажды: их отправили домой, но жесткого законодательного акта нет, и 400 человек дома не нашли. Мы можем ужесточить так, что в глазах потемнеет», — предупредил белорусский лидер. Он добавил, что несмотря на безответственное отношение к режиму изоляции многих белорусов, большинство граждан проявляют сознательность и стараются оградить себя от излишних контактов.

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В нынешних условиях, считает Лукашенко, карантинные меры не принесут пользы — только вред, поскольку они не остановят распространение коронавируса, о чем свидетельствует опыт других стран. По его словам, для этого в республике избрали «очаговую тактику борьбы», одобренную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Запереть людей в квартирах, как некоторые и в правительстве мне предлагали, — это дело одних суток. Завтра введем военных, омоновцев мобилизуем — в течение суток никого не будет на улице, я вам это гарантирую. Вы считаете, что это метод борьбы? Я считаю, нет», — сказал Лукашенко, отметив, что государство должно помогать людям защититься в период пандемии, однако человек сам должен распоряжаться своей жизнью.

31 марта Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний в Витебской области, но отказался вводить карантин. Местные медики при этом утверждают, что власти скрывают достоверную информацию о распространении коронавируса в стране.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразился 861 человек, 13 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,4 миллиона человек; 82 тысячи скончались, более 300 тысяч излечились.

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