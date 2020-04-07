Лукашенко призвал победить коронавирус красиво

Власти Белоруссии не ослабляют борьбу с вирусными заболеваниями, но решения принимают исходя из ситуации и ресурсов, заявил президент Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Наша тактика изначально была не фронтом идти и наступать, и это не потому, что так мне захотелось. Скажу честно, министр здравоохранения [Владимир Каранин] иногда мне говорил: "Давайте фронтом". Но фронта не получится, потому что мы в другой ситуации и ресурсы у нас другие», — сказал президент.

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Лукашенко подчеркнул необходимость делать все для спасения жизней, призвав врачей победить коронавирус красиво: «Каждый должен заниматься своим делом. Без паники, спокойно и красиво. Мы должны с вами победить красиво, мы должны спасти людей достойно. Человек не должен думать, что [если] он туда попал с этим вирусом, он смертник. Нет. Всех спасем, кого только можно».

Белорусский лидер при этом попросил жителей не создавать вокруг пандемии ажиотажа и пообещал, что в случае необходимости сам подключится к помощи врачам.

31 марта Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний в Витебской области, но отказался вводить карантин. Местные медики утверждают, что власти скрывают достоверную информацию о распространении коронавируса в стране.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 700 человек, 13 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,3 миллиона человек, 74 тысячи скончались, более 285 тысяч излечились.

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