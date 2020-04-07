150 тысяч белорусов обратились в ВОЗ из-за ситуации с коронавирусом

Во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) направлена петиция с требованием ввести в Белоруссии карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, ее подписали 150 тысяч человек. Об этом сообщают «Белорусские новости».

Материалы по теме «Это тяжелейший выбор для врача» Из-за коронавируса каждый день умирают тысячи пациентов. Как решить, кого из них нужно спасать?

По мнению инициаторов, в республике «происходит полное игнорирование болезни и неверное информирование жителей». «Многим зараженным ставят диагноз "пневмония", дабы не портить статистику, не наводить панику. Врачи работают на износ, не хватает оборудования, не хватает аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких — прим. «Ленты.ру»). И это все обязательно приведет к ужасным последствиям, если мы, как всегда, промолчим», — говорится в петиции, опубликованной на портале Change.org.

Авторы обращения к ВОЗ считают, что государство «абсолютно не ценит человеческую жизнь»: «Эта петиция как крик души. Нам срочно нужно ввести карантин. Мы требуем карантин. Мы хотим жить!».

31 марта президент страны Александр Лукашенко признал наличие вспышки заболеваемости инфекционными заболеваниями в Витебской области, но отказался вводить карантинные меры в республике. Белорусские медики утверждают, что власти скрывают достоверную информацию о распространении коронавируса.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 700 человек, 13 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,3 миллиона человек; 74 тысячи скончались, более 285 тысяч излечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!