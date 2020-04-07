150 тысяч белорусов обратились в ВОЗ из-за ситуации с коронавирусом

Во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) направлена петиция с требованием ввести в Белоруссии карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, ее подписали 150 тысяч человек. Об этом сообщают «Белорусские новости».
По мнению инициаторов, в республике «происходит полное игнорирование болезни и неверное информирование жителей». «Многим зараженным ставят диагноз "пневмония", дабы не портить статистику, не наводить панику. Врачи работают на износ, не хватает оборудования, не хватает аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких — прим. «Ленты.ру»). И это все обязательно приведет к ужасным последствиям, если мы, как всегда, промолчим», — говорится в петиции, опубликованной на портале Change.org.
Авторы обращения к ВОЗ считают, что государство «абсолютно не ценит человеческую жизнь»: «Эта петиция как крик души. Нам срочно нужно ввести карантин. Мы требуем карантин. Мы хотим жить!».
31 марта президент страны Александр Лукашенко признал наличие вспышки заболеваемости инфекционными заболеваниями в Витебской области, но отказался вводить карантинные меры в республике. Белорусские медики утверждают, что власти скрывают достоверную информацию о распространении коронавируса.
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 700 человек, 13 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,3 миллиона человек; 74 тысячи скончались, более 285 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения