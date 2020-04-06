В Белоруссии резко выросло число заразившихся и умерших от коронавируса

В Белоруссии, где еще в воскресенье было зафиксировано восемь смертей пациентов с коронавирусом, количество летальных случаев по состоянию на понедельник, 6 апреля, увеличилось до 13. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Также резко выросло число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, достигнув 700 человек. Накануне Минздрав сообщал о 502 заразившихся коронавирусом.

В ведомстве уточнили, что 634 человека проходят сейчас стационарное лечение, еще 53 пациента выздоровели. У большей части зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой или средней форме.

Всего в Белоруссии провели 40 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

31 марта президент страны Александр Лукашенко признал, что в Витебской области наблюдается вспышка заболеваемости инфекционными заболеваниями. Ранее белорусские медики на условиях анонимности рассказали о ситуации с распространением коронавируса в стране. Врачи считают, что власти скрывают достоверную информацию о численности зараженных и умерших от COVID-19.

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