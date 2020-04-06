В Белоруссии резко выросло число заразившихся и умерших от коронавируса

В Белоруссии, где еще в воскресенье было зафиксировано восемь смертей пациентов с коронавирусом, количество летальных случаев по состоянию на понедельник, 6 апреля, увеличилось до 13. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Также резко выросло число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, достигнув 700 человек. Накануне Минздрав сообщал о 502 заразившихся коронавирусом.
В ведомстве уточнили, что 634 человека проходят сейчас стационарное лечение, еще 53 пациента выздоровели. У большей части зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой или средней форме.
Всего в Белоруссии провели 40 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.
31 марта президент страны Александр Лукашенко признал, что в Витебской области наблюдается вспышка заболеваемости инфекционными заболеваниями. Ранее белорусские медики на условиях анонимности рассказали о ситуации с распространением коронавируса в стране. Врачи считают, что власти скрывают достоверную информацию о численности зараженных и умерших от COVID-19.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения