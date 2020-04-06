Белоруссия эвакуировала россиян и украинцев из Индии

Сорок два россиянина были эвакуированы из Индии специальным рейсом компании «Белавиа», который доставил граждан России из Дели в Минск. Об этом сообщает «Sputnik Белоруссия».
На борту лайнера находились также белорусы, украинцы и таджики. Россиян доставят в Москву наземным транспортом, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Федоров.
Он отметил, что при содействии посольства Индии «с момента введения ограничений на регулярное международное пассажирское авиасообщение в марте покинули около 1100 человек». В то же время Федоров подчеркнул, что в стране остаются более пяти тысяч российских граждан, которые не могут вылететь домой.
«В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, им необходимо заявить о себе, заполнив анкету на едином портале госуслуг, через который также можно запросить социальную помощь», — сказал заведующий консульским отделом.
С 4 апреля Россия приостановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа и вывоза из страны иностранных граждан. Для того чтобы вернуться на родину, россиянам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза. Туристам, оставшимся за границей, окажут социальную помощь: на эти цели правительство выделило 500 миллионов рублей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения