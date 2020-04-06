Белоруссия эвакуировала россиян и украинцев из Индии

Сорок два россиянина были эвакуированы из Индии специальным рейсом компании «Белавиа», который доставил граждан России из Дели в Минск. Об этом сообщает «Sputnik Белоруссия».

На борту лайнера находились также белорусы, украинцы и таджики. Россиян доставят в Москву наземным транспортом, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Федоров.

Он отметил, что при содействии посольства Индии «с момента введения ограничений на регулярное международное пассажирское авиасообщение в марте покинули около 1100 человек». В то же время Федоров подчеркнул, что в стране остаются более пяти тысяч российских граждан, которые не могут вылететь домой.

«В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, им необходимо заявить о себе, заполнив анкету на едином портале госуслуг, через который также можно запросить социальную помощь», — сказал заведующий консульским отделом.

С 4 апреля Россия приостановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа и вывоза из страны иностранных граждан. Для того чтобы вернуться на родину, россиянам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза. Туристам, оставшимся за границей, окажут социальную помощь: на эти цели правительство выделило 500 миллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!