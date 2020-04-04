Определено число застрявших за границей россиян из-за приостановки Россией международных рейсов для эвакуации граждан, пишет «Коммерсанъ».
Всего в разных странах остается более 30 тысяч россиян, именно столько граждан зарегистрировались через дипломатические представительства как желающие вернуться на родину.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в Facebook сообщил, что сейчас на территории США остались более двух тысяч российских граждан, изъявивших желание вернуться домой. «В новых условиях мы оперативно перестраиваем нашу работу с формирования списков на оказание адресной поддержки особо нуждающимся соотечественникам», — пояснил он.
Он отметил, что посольство уже обеспечило на несколько дней проживание 51 россиянина, которым просто некуда было идти сегодня из аэропорта в Нью-Йорке.
По оценке российского МИД, больше всего людей в Таиланде, оттуда хотят выбраться около 19 тысяч человек. Среди них есть туристы, уезжавшие в кратковременный отпуск, и те, кто до пандемии проживал здесь, но в связи с изменившимися условиями решил вернуться в Россию.
С 4 апреля Россия приостановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа и вывоза из России иностранных граждан. Для того, чтобы вернуться на родину, россиянам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза. Туристам, оставшимся за границей, окажут социальную помощь: на эти цели правительство выделило 500 миллионов рублей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения