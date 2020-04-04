Определено число застрявших за границей россиян из-за приостановки Россией международных рейсов для эвакуации граждан, пишет «Коммерсанъ».

Всего в разных странах остается более 30 тысяч россиян, именно столько граждан зарегистрировались через дипломатические представительства как желающие вернуться на родину.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в Facebook сообщил, что сейчас на территории США остались более двух тысяч российских граждан, изъявивших желание вернуться домой. «В новых условиях мы оперативно перестраиваем нашу работу с формирования списков на оказание адресной поддержки особо нуждающимся соотечественникам», — пояснил он.

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Он отметил, что посольство уже обеспечило на несколько дней проживание 51 россиянина, которым просто некуда было идти сегодня из аэропорта в Нью-Йорке.

По оценке российского МИД, больше всего людей в Таиланде, оттуда хотят выбраться около 19 тысяч человек. Среди них есть туристы, уезжавшие в кратковременный отпуск, и те, кто до пандемии проживал здесь, но в связи с изменившимися условиями решил вернуться в Россию.

С 4 апреля Россия приостановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа и вывоза из России иностранных граждан. Для того, чтобы вернуться на родину, россиянам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза. Туристам, оставшимся за границей, окажут социальную помощь: на эти цели правительство выделило 500 миллионов рублей.

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