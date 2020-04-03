Раскрыто будущее оставшихся за рубежом россиян. Правительство выделило МИД России 500 миллионов рублей для организации пребывания граждан в других странах. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, передает ТАСС.
Россиянам, оставшимся за границей, пообещали оказать всю необходимую социальную помощь. Их призвали зарегистрироваться на сайте госуслуг, где с 00:00 4 апреля станет доступна специальная форма. На основе данных, которые оставят российские туристы, будет сформирован график вывоза граждан в Россию. При необходимости им продлят сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом.
Ранее стало известно об отмене с 4 апреля всех международных авиарейсов по вывозу российских граждан на родину. Позднее эту информацию подтвердил и оперативный штаб.
Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности из-за ограничения авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ.
По данным на 3 апреля, в мире более 1 миллиона 66 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга —США, Испания, Италия и Германия. В России находится более 4 тысяч инфицированных, 34 человека умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения