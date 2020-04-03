Раскрыто будущее оставшихся за рубежом россиян. Правительство выделило МИД России 500 миллионов рублей для организации пребывания граждан в других странах. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, передает ТАСС.

Россиянам, оставшимся за границей, пообещали оказать всю необходимую социальную помощь. Их призвали зарегистрироваться на сайте госуслуг, где с 00:00 4 апреля станет доступна специальная форма. На основе данных, которые оставят российские туристы, будет сформирован график вывоза граждан в Россию. При необходимости им продлят сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом.

Ранее стало известно об отмене с 4 апреля всех международных авиарейсов по вывозу российских граждан на родину. Позднее эту информацию подтвердил и оперативный штаб.

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Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности из-за ограничения авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ.

По данным на 3 апреля, в мире более 1 миллиона 66 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга —США, Испания, Италия и Германия. В России находится более 4 тысяч инфицированных, 34 человека умерли.

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