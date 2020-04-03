Российским туристам отказались назвать возможные сроки возращения на родину. Об этом РИА Новости сообщил источник в авиакругах.

По его словам, даты возобновления чартеров для вывоза россиян пока неизвестны. «Срок возобновления в настоящее время обозначить не представляется возможным», — объяснил он.

Собеседник агентства добавил, что Росавиация уже отозвала все ранее выданные разрешения на чартерные полеты.

Материалы по теме Россияне не могут вернуться в страну из-за коронавируса Тысячи людей застряли за границей из-за карантина и приостановки авиасообщения

По данным на 1 апреля, в российском МИД оценили число желающих вернуться на родину сограждан в 25 тысяч человек.

Ранее Россия отменила все международные рейсы для вывоза российских граждан из-за границы. Ограничение вступит в силу с 00:00 4 апреля. Туристам, оставшимся за границей, окажут социальную помощь: на эти цели правительство выделило 500 миллионов рублей. Для формирования графика вывоза россияне должны будут зарегистрироваться на сайте госуслуг.

По данным на 3 апреля, в мире более 1 миллиона 66 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Германия. В России находится более 4 тысяч инфицированных, 34 человека умерли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!