Российским туристам отказались назвать возможные сроки возращения на родину. Об этом РИА Новости сообщил источник в авиакругах.
По его словам, даты возобновления чартеров для вывоза россиян пока неизвестны. «Срок возобновления в настоящее время обозначить не представляется возможным», — объяснил он.
Собеседник агентства добавил, что Росавиация уже отозвала все ранее выданные разрешения на чартерные полеты.
По данным на 1 апреля, в российском МИД оценили число желающих вернуться на родину сограждан в 25 тысяч человек.
Ранее Россия отменила все международные рейсы для вывоза российских граждан из-за границы. Ограничение вступит в силу с 00:00 4 апреля. Туристам, оставшимся за границей, окажут социальную помощь: на эти цели правительство выделило 500 миллионов рублей. Для формирования графика вывоза россияне должны будут зарегистрироваться на сайте госуслуг.
По данным на 3 апреля, в мире более 1 миллиона 66 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Германия. В России находится более 4 тысяч инфицированных, 34 человека умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения