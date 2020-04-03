Застрявших в Испании россиян вывезли в Мексику вместо России

Шестерых российских туристов, которые застряли в Испании из-за коронавируса, вывезли в Мексику вместо России. Такая информация появилась в Telegram-канале издания Baza.

Как уточняет источник, сперва путешественников изолировали в Мадриде, а затем, после того как их рейс в Россию отменили, депортировали в Северную Америку, откуда они ранее прилетели в Испанию.

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У россиян было электронное разрешение на разовый въезд в страну, и пока неясно, как с ними поступят в Мексике. Тем не менее отмечается, что у туристов есть шенгенская виза, и по ней они могут хотя бы выйти из аэропорта.

Как прежде стало известно РИА Новости, шестеро россиян родом из Перми должны были улететь из Испании в Россию 31 марта. По словам другой туристки, которая случайно встретилась с ними в аэропорту Мадрида, путешественники знали о том, что их рейс может не состояться, однако все равно прилетели в Европу из Мексики, чтобы быть поближе к дому.

3 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о том, что Россия приостанавливает все международные авиарейсы. Решение вступит в силу в ночь на субботу, 4 апреля. Предполагается, что телеграмму, в которой говорится о том, что все вывозные рейсы будут отменены, разослала Росавиация.

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