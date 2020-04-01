Застрявшие в Нью-Йорке россияне получили помощь

Россияне, застрявшие в Нью-Йорке из-за отмены рейса в Москву, получили помощь от Генконсульства России. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь генконсульства Алексей Топольский.
Всего в гостинице разместили 47 человек. По словам Топольского, следующий рейс ожидается на днях, но точной информации пока нет.
Как сообщил генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников ТАСС, для россиян оплатят пребывание в гостинице Radisson недалеко от аэропорта, предположительно, до того момента, когда будет отправлен рейс для возвращения их в Россию.
Российские туристы ранее написали открытое письмо на имя Владимира Путина с просьбой помочь им вернуться домой. В обращении сказано, что в аэропорту Нью-Йорка вторые сутки находятся россияне, которые заранее приобрели билеты на самолет в Москву. Однако за несколько часов до вылета рейс был отменен без последующего перебронирования.
Россия с 31 марта сократила число чартеров для вывоза россиян из других стран, а также ввела ограничения по количеству прибывающих пассажиров. Теперь прилет россиян из иностранных государств в Москву будет осуществляться только через Шереметьево, не более 500 человек в сутки, в аэропорты иных субъектов — не более 200 человек в сутки.
Штат Нью-Йорк и одноименный город стали очагом распространения коронавируса в США. Сейчас известно о 41 771 заразившемся коронавирусом и 1 096 летальных исходах. Всего в стране более 189,5 тысячи зараженных коронавирусом; 4 тысячи человек погибли, 7 тысяч — вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения