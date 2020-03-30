@rt_russian / Telegram

В главном парке Нью-Йорка открыли госпиталь для зараженных коронавирусом. Он попал на кадры Russia Today, опубликованные в Telegram.

На видео запечатлены госпитали-палатки, открытые для борьбы с коронавирусом. Там же стоят машины скорой помощи.

27 марта на улицах Нью-Йорка появились холодильники, предназначенные для умерших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом. Власти опасаются, что ситуация ухудшится и мест в строящихся дополнительных моргах не хватит. Из-за таких мер теракт 11 сентября 2001 года признали ничтожным по сравнению с пандемией.

По последним данным, в США более 143,7 тысячи зараженных коронавирусом; 2,5 тысячи человек погибли, 4 тысячи — вылечились. Штаты обогнали все страны мира по количеству зараженных.

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