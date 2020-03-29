Трамп передумал вводить карантин в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп передумал вводить карантин в штате Нью-Йорк, а также в соседних штатах – Нью-Джерси и Коннектиукт. Об этом он написал в своем Twitter.
«В карантине нет необходимости», — написал Трамп по итогам консультаций с губернаторами штатов. По словам главы государства, вместо этого региональные власти призовут жителей жестко ограничить свои передвижения, но официального запрета не будет.
В субботу, 28 марта, Трамп рассказал, что власти рассматривают возможность ввести карантин из-за коронавируса в ряде штатов, включая Нью-Йорк. Он также указал, что сейчас жители Нью-Йорка пытаются поехать во Флориду, что нельзя допустить из-за пандемии.
Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что очаг распространения коронавируса в стране — это город Нью-Йорк и близлежащие территории. По его словам, больше половины случаев заражения имели место в этом районе.
По последним данным, зараженных в США превысило 122 тысячи. Страна занимает первое место по количеству инфицированных. Жертвами коронавируса стали более 2,1 тысячи человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения