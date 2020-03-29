Трамп передумал вводить карантин в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп передумал вводить карантин в штате Нью-Йорк, а также в соседних штатах – Нью-Джерси и Коннектиукт. Об этом он написал в своем Twitter.

«В карантине нет необходимости», — написал Трамп по итогам консультаций с губернаторами штатов. По словам главы государства, вместо этого региональные власти призовут жителей жестко ограничить свои передвижения, но официального запрета не будет.

В субботу, 28 марта, Трамп рассказал, что власти рассматривают возможность ввести карантин из-за коронавируса в ряде штатов, включая Нью-Йорк. Он также указал, что сейчас жители Нью-Йорка пытаются поехать во Флориду, что нельзя допустить из-за пандемии.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что очаг распространения коронавируса в стране — это город Нью-Йорк и близлежащие территории. По его словам, больше половины случаев заражения имели место в этом районе.

По последним данным, зараженных в США превысило 122 тысячи. Страна занимает первое место по количеству инфицированных. Жертвами коронавируса стали более 2,1 тысячи человек.

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