Нью-Йорк признали очагом распространения коронавируса

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что очаг распространения коронавируса в стране — это город Нью-Йорк и близлежащие территории. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNBC.
«Более половины случаев заражения имели место в этом районе. Поэтому мы разворачиваем полевые госпитали», — подчеркнул Пенс. Он также отметил, что сейчас в некоторых штатах страны нужно вводить серьезные ограничения, чтобы смягчить последствия пандемии.
Ранее США стали лидером по количеству зараженных коронавирусом в мире. В стране зафиксирован 85 991 случай инфицирования. Это больше, чем в Китае, Италии или любой другой стране мира.
В мире выявлено свыше 543 тысяч инфицированных коронавирусом; 24 тысячи человек погибли, 125 тысяч — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19 впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения