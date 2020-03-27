На улицах Нью-Йорка появились холодильники для трупов

Власти американского Нью-Йорка принимают дополнительные меры по борьбе с пандемией и ставят на улицах грузовики-рефрижераторы, чтобы вывозить тела умерших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом. Об этом сообщает CNN.
Власти опасаются, что ситуация ухудшится, и мест в строящихся дополнительных моргах не хватит. Поэтому на улицах появились прицепы с холодильными установками, куда при надобности будут складывать трупы.
CNN отмечает, что в последний раз такие меры принимали после террористических атак 11 сентября 2001 года. В моргах не хватало мест для найденных тел, и власти были вынуждены использовать грузовики-рефрижераторы.
Ранее США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом в мире. В стране зафиксирован 85 991 случай инфицирования. Это больше, чем в Китае, Италии или любой другой стране мира.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения