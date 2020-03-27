США рассказали о пересмотре сценария гибели двух миллионов от коронавируса

В США рассказали о пересмотре возможного сценария развития эпидемии коронавируса в сторону понижения потенциальных смертей. С такой речью выступила координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс, передает The Washington Examiner.
Представитель Вашингтона отметила, что предыдущие прогнозы относительно количества смертей в Италии, Китае и Южной Корее не подтвердились. Так, первоначально прогнозировалось, что в первой стране к концу марта может быть около 400 тысяч смертей, однако сейчас там зафиксировано 8215 летальных случаев. Сейчас Белый дом изучает сценарий с гибелью до 2,2 миллионов человек, пытаясь понять, какие факторы могут влиять на показатели.
Ранее президент США Дональд Трамп объяснил, почему его страна вышла на первое место в мире по количеству зараженных коронавирусом. Причиной стало проведение массового тестирования. По словам Трампа, в США провели больше тестов, чем в любой другой стране.
Перед этим стало известно, что в США зафиксировано самое большое количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире — на данный момент уже более 86 тысячи человек. Страна обогнала по этому показателю Китай и Италию.
По последним данным, в мире выявлено свыше 533 тысяч инфицированных коронавирусом; 24 тысячи человек погибли, 123 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения