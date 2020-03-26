Количество зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.
По состоянию на 21:45 по московскому времени в мире зафиксировано 510 108 случаев заражения. Лидером по количеству зараженных остается Китай — 81,7 тысяч случаев. Чуть меньше заразившихся в Италии — 80,5 тысяч человек. На третьем месте США — 75,2 тысячи случаев.
Количество летальных случаев заболевания COVID-19 по всему миру составляет почти 22,9 тысячи. Около 120,9 тысяч человек вылечились.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения