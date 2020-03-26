Количество зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

По состоянию на 21:45 по московскому времени в мире зафиксировано 510 108 случаев заражения. Лидером по количеству зараженных остается Китай — 81,7 тысяч случаев. Чуть меньше заразившихся в Италии — 80,5 тысяч человек. На третьем месте США — 75,2 тысячи случаев.

Количество летальных случаев заболевания COVID-19 по всему миру составляет почти 22,9 тысячи. Около 120,9 тысяч человек вылечились.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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