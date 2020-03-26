ВОЗ расхвалила Россию за опережающую борьбу с коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович расхвалила Россию за эффективную борьбу с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, сообщает РИА Новости.
«Меры, которые Россия применяет с первого дня, когда у ВОЗ появилось уведомление из Китая, что есть новый вирус, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс, и он расширяется», — приводит агентство ее слова.
Вуйнович заявила, что принятые в России меры стали опережающими: страна, по ее словам, «на шаг вперед» перед пандемией. Она выразила надежду на то, что медленный темп заболеваемости сохранится.
Ранее 26 марта стало известно, что российское государство приостанавливает авиасообщение с другими странами.
По данным на 26 марта, в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом. Прирост инфицированных оказался максимальным для страны — 183 человека за сутки. Новые случаи коронавируса обнаружены в 18 регионах России.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения