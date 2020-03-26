ВОЗ расхвалила Россию за опережающую борьбу с коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович расхвалила Россию за эффективную борьбу с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, сообщает РИА Новости.

«Меры, которые Россия применяет с первого дня, когда у ВОЗ появилось уведомление из Китая, что есть новый вирус, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс, и он расширяется», — приводит агентство ее слова.

Вуйнович заявила, что принятые в России меры стали опережающими: страна, по ее словам, «на шаг вперед» перед пандемией. Она выразила надежду на то, что медленный темп заболеваемости сохранится.

Ранее 26 марта стало известно, что российское государство приостанавливает авиасообщение с другими странами.

По данным на 26 марта, в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом. Прирост инфицированных оказался максимальным для страны — 183 человека за сутки. Новые случаи коронавируса обнаружены в 18 регионах России.

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