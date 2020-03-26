Путин дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему, вопрос в сроках. Соответствующий прогноз дал президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Глава государства отметил, что чем эффективнее и жестче будут принимаемые из-за коронавируса меры, тем меньше они продлятся.
Накануне президент Владимир Путин обратился к россиянам с призывом сплотиться и проявить ответственность в сложившейся ситуации. По его словам, сейчас необходимо оставаться дома. В рамках борьбы с распространением нового вируса он объявил о нерабочей неделе с сохранением заработной платы. Так, выходные дни в стране продлятся с 28 марта по 5 апреля. В Кремле уточнили, что на длительность майских праздников это не повлияет.
В России за сутки число зараженных коронавирусом выросло на 182 человека. Всего инфекция подтверждена у 840 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения