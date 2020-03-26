Путин дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему, вопрос в сроках. Соответствующий прогноз дал президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что чем эффективнее и жестче будут принимаемые из-за коронавируса меры, тем меньше они продлятся.

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Накануне президент Владимир Путин обратился к россиянам с призывом сплотиться и проявить ответственность в сложившейся ситуации. По его словам, сейчас необходимо оставаться дома. В рамках борьбы с распространением нового вируса он объявил о нерабочей неделе с сохранением заработной платы. Так, выходные дни в стране продлятся с 28 марта по 5 апреля. В Кремле уточнили, что на длительность майских праздников это не повлияет.

В России за сутки число зараженных коронавирусом выросло на 182 человека. Всего инфекция подтверждена у 840 человек.

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