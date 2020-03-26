Кремль заявил о готовности к худшему сценарию развития коронавируса

В Кремле надеются, что Россия избежит эпидемии коронавируса, но государство должно быть готово к худшему сценарию развития ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

При этом представитель Кремля отметил, что рассуждения о возможности введения в стране режима ЧС считает неуместными. Песков также рассказал, что власти России не видят пока никаких оснований для продления предстоящей выходной недели.

В России за последние сутки число зараженных коронавирусом выросло на 182 человека. В общей сложности в стране находятся 840 инфицированных SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 9 человек. Двое скончались в результате пневмонии COVID-19 в московской больнице в Коммунарке.

Это максимальный для России показатель прироста заразившихся. За 24 марта в стране выявили 163 новых случая, за 23 марта — 57, за 22 марта — 71.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в ходе которого анонсировал нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля. Он также сообщил о вводе ряда мер поддержки населения и бизнеса.

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