Кремль прокомментировал возможность продления выходной недели

В Кремле пока не видят оснований для продления предстоящей выходной недели, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность увеличения оплачиваемых выходных дней. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 26 марта.

Он также выразил надежду на то, что россияне не воспользуются выходной неделей для путешествий.

Накануне глава государства Владимир Путин в ходе обращения к согражданам объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты. Выходные дни в РФ продлятся с 28 марта по 5 апреля. По словам Путина, эта мера позволит снизить скорость распространения нового коронавируса. Российский лидер призвал россиян оставаться дома.

Позже в Кремле уточнили, что президентский указ не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных сетей, а также на продуктовые магазины.

В России за сутки число зараженных коронавирусом выросло на 182 человека за сутки. Всего инфекция подтверждена у 840 человек.

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