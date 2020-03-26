Кремль прокомментировал возможность продления выходной недели

В Кремле пока не видят оснований для продления предстоящей выходной недели, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность увеличения оплачиваемых выходных дней. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 26 марта.
Он также выразил надежду на то, что россияне не воспользуются выходной неделей для путешествий.
Накануне глава государства Владимир Путин в ходе обращения к согражданам объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты. Выходные дни в РФ продлятся с 28 марта по 5 апреля. По словам Путина, эта мера позволит снизить скорость распространения нового коронавируса. Российский лидер призвал россиян оставаться дома.
Позже в Кремле уточнили, что президентский указ не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных сетей, а также на продуктовые магазины.
В России за сутки число зараженных коронавирусом выросло на 182 человека за сутки. Всего инфекция подтверждена у 840 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения