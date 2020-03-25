Решение Путина отправить россиян на выходные оценили

Решение президента России Владимира Путина отправить россиян на выходные с 28 марта по 5 апреля положительно повлияет на ситуацию с коронавирусом. Об этом «Ленте.ру» рассказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии (НМИЦ ССХ) имени А. Н. Бакулева Лео Бакерия.

«Думаю, что, во-первых, это очень своевременно. Во-вторых, это очень конкретно — конкретные положения, которые будут выполняться на всех уровнях, поскольку это исходит от президента», — сказал врач.

По его словам, своей инициативой Путин снижает возможные риски распространения инфекции, для которых есть основания.

«Нашей географии вообще не позавидуешь в данном случае — то, чем мы гордились и будем гордиться, наша огромная территория. Но с востока у нас Китай, Корея, Иран с юга. На западе — страны, где COVID-19 тоже бушует», — отметил Бокерия.

Он призвал россиян ответственно подойти к этой теме, «потому что понятно, что ситуация очень непростая». «От нашей дисциплины зависит безопасность людей, с которыми мы контактируем — друзей, родных, окружающих», — подчеркнул президент НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева.

Также Бокерия положительно оценил призыв главы государства проявлять уважение к врачам и остальному медицинскому персоналу.

Президент объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты для россиян в ходе обращения к нации 25 марта. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Путин подчеркнул, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса.

По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заражения, 410 из них — в Москве. Общее число инфицированных в мире превысило 428 тысяч человек; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысячи — вылечились.

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