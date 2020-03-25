Стали известны планы Путина на нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин будет работать на неделе с 30 марта по 5 апреля, которую он объявил нерабочей для граждан. О его планах Telegram-каналу LIFE SHOT сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О том, что следующая неделя в России будет нерабочей, Путин объявил в обращении к нации 25 марта. По его словам, данная мера необходима для снижения распространения коронавируса. «Самое безопасное сейчас — побыть дома», — отмечал российский лидер.

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Глава государства также призвал россиян поберечь себя и близких, соблюдать рекомендации властей и врачей. «Обращаюсь ко всем гражданам: не полагайтесь на "русский авось"», — сказал он.

По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 410 из них — в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом, 24 марта на совещании с участием Путина назвал темпы распространения вируса высокими и призвал расширить меры по противодействию инфекции.

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