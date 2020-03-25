Президент России Владимир Путин потребовал не допустить всплеска безработицы на фоне распространения в стране и мире коронавируса. Об этом глава государства сообщил в обращении к нации, трансляцию которого вел YouTube-канал «России 24».

«Экономика России, как и экономики других стран, из-за последствий эпидемии испытывает сильное негативное давление. И надо поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы. Повторю, наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям, – обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы», — отметил президент.

По его словам, сейчас в большинстве случаев максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой в восемь тысяч рублей в месяц. «Нужно увеличить ее до уровня минимального размера оплаты труда — МРОТ, то есть до 12130 рублей», — сказал Путин.

Также, по его словам, банкам следует предоставить гражданам льготные условия по обслуживанию кредитов. «Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно его месячный доход резко сократился — более, чем на 30 процентов, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций», — сказал глава государства.

Льготные условия по кредитам должны коснуться и корпоративного сектора, особенно компаний малого и среднего бизнеса, которым следует предоставить отсрочку по кредитам на шесть месяцев, отметил Путин. При этом дальнейшее кредитование реального сектора должно остаться устойчивым.

Также глава государства поручил вдвое — с 30 до 15 процентов — снизить общую ставку по отчислениям в страховые фонды. Причем эта мера должна сохраниться и после преодоления острой фазы кризиса. «Обращаю внимание: пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а, что называется "вдолгую", на перспективу. И таким образом мы создаем долгосрочный стимул для работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам», — заключил президент.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!