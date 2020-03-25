Кремль разъяснил указ Путина о нерабочей неделе

Указ президента России Владимира Путина о нерабочих днях не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций. С таким разъяснением выступили в Кремле, передает ТАСС.

Кроме того, указ не распространяется на организации, которые обеспечивают население продуктами и товарами первой необходимости.

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В Кремле сообщили, что органы государственной и региональной власти, а также СМИ должны определить необходимую для функционирования численность работников с 30 марта по 3 апреля.

Путин объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты для россиян в ходе обращения к нации 25 марта. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Путин подчеркнул, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса.

По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заражения, 410 из них — в Москве. Общее число инфицированных в мире превысило 428 тысяч человек; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысячи — вылечились.

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