Кремль отреагировал на данные о введении режима ЧС в России

В Кремле считают неуместными рассуждения о возможности введения режима ЧС в России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в четверг, 26 марта.

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По словам Пескова, власти не принимали решения о введении чрезвычайного положения в стране.

В то же время он признал, что государство должно быть готово к худшему сценарию развития ситуации.

Ранее в Telegram-каналах появились данные о том, что якобы российский лидер подписал указ о введении в стране режима чрезвычайной ситуации с открытой датой.

Накануне президент Владимир Путин обратился к россиянам с призывом сплотиться и проявить ответственность в этот опасный период. По его словам, сейчас необходимо оставаться дома, чтобы снизить скорость распространения нового вируса.

В России за сутки число зараженных коронавирусом выросло на 182 человека за сутки. Всего инфекция подтверждена у 840 человек.

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