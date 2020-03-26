Кремль отреагировал на данные о введении режима ЧС в России

В Кремле считают неуместными рассуждения о возможности введения режима ЧС в России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в четверг, 26 марта.
По словам Пескова, власти не принимали решения о введении чрезвычайного положения в стране.
В то же время он признал, что государство должно быть готово к худшему сценарию развития ситуации.
Ранее в Telegram-каналах появились данные о том, что якобы российский лидер подписал указ о введении в стране режима чрезвычайной ситуации с открытой датой.
Накануне президент Владимир Путин обратился к россиянам с призывом сплотиться и проявить ответственность в этот опасный период. По его словам, сейчас необходимо оставаться дома, чтобы снизить скорость распространения нового вируса.
В России за сутки число зараженных коронавирусом выросло на 182 человека за сутки. Всего инфекция подтверждена у 840 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения