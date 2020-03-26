Песков ответил на вопрос об инсценировке во время поездки Путина в Коммунарку

В больнице в московском поселке Коммунарка, куда госпитализируют людей с коронавирусом или с подозрением на него, не было инсценировок во время посещения учреждения президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Вы знаете, что в социальных сетях где-то, наверное, на 99 процентов всякой ерунды можно читать», — ответил Песков на вопрос о якобы имевшей место инсценировке, связанной с пациентом, который сам является врачом больницы в Коммунарке.
Ранее представитель Кремля говорил, что президент посетил учреждение без подготовки и принятия каких-либо особенных мер безопасности.
Путин посетил ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка днем 24 марта. Он пообщался с персоналом больницы и главврачом Денисом Проценко, а также побывал в инфекционном отделении, для чего ему пришлось облачиться в защитный костюм и респиратор. По словам пациента, которого навестил глава государства, Путин поинтересовался его самочувствием и спросил, доволен ли он условиями в учреждении. Пациентом оказался Дмитрий Гаркави, врач и сотрудник клинического центра Сеченовского университета.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения