Песков ответил на вопрос об инсценировке во время поездки Путина в Коммунарку

В больнице в московском поселке Коммунарка, куда госпитализируют людей с коронавирусом или с подозрением на него, не было инсценировок во время посещения учреждения президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Вы знаете, что в социальных сетях где-то, наверное, на 99 процентов всякой ерунды можно читать», — ответил Песков на вопрос о якобы имевшей место инсценировке, связанной с пациентом, который сам является врачом больницы в Коммунарке.

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Ранее представитель Кремля говорил, что президент посетил учреждение без подготовки и принятия каких-либо особенных мер безопасности.

Путин посетил ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка днем 24 марта. Он пообщался с персоналом больницы и главврачом Денисом Проценко, а также побывал в инфекционном отделении, для чего ему пришлось облачиться в защитный костюм и респиратор. По словам пациента, которого навестил глава государства, Путин поинтересовался его самочувствием и спросил, доволен ли он условиями в учреждении. Пациентом оказался Дмитрий Гаркави, врач и сотрудник клинического центра Сеченовского университета.

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