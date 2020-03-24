Появилось видео со смартфона Пескова с Путиным в больничной палате в Коммунарке

Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал видео со смартфона, который пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал медсестре больницы в Коммунарке для того, чтобы она сняла на него визит Владимира Путина в палату к пациенту. Чиновник попросил отправить ему видео через Telegram и поручил впоследствии уничтожить гаджет, так как дезинфицировать его было некогда.

На кадрах запечатлен главврач Денис Проценко и Путин в желтом защитном костюме и респираторе, заходящие в палату к мужчине. Тот встретил их на ногах. Кто-то из вошедших поздоровался с ним: «О, Дим, привет». Президент задал несколько вопросов, но из-за респиратора его плохо слышал сам Проценко — ему пришлось наклонять голову поближе к главе государства. Судя по ответам, Путин, в частности, поинтересовался, когда пациент был госпитализирован.

О визите Путина ранее рассказывал и сам заболевший — Дмитрий Гаркави. Судя по открытым данным, он является врачом и работает в клиническом центре Сеченовского университета.

Пресс-секретарь президента отмечал, что Путин лично принял решение о поездке в больницу и нанес визит без какой-либо подготовки.

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