Песков объяснил цвет защитного костюма Путина от коронавируса

Президент России Владимир Путин надел желтый защитный костюм в больнице для зараженных коронавирусом в поселке Коммунарка, потому что ему такой выдали. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил изданию «Подъем» цвет медицинского комбинезона.
«Такой выдали. Это ничего не значит», — сказал представитель Кремля.
Как сообщалось ранее, визит российского лидера в медицинский центр в Коммунарке сняли на видео. На кадрах видно, как глава государства в желтом костюме надевает защитную маску перед посещением пациентов.
Дмитрий Гаркави, пациент больницы, рассказал, что Путин был в одежде необычного цвета. Глава государства спросил госпитализированного о его самочувствии.
Путин посетил больницу в Коммунарке после совещания по вопросам борьбы с коронавирусом. В нем приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко. В ходе встречи с главой государства Собянин заявил, что власти в настоящее время не располагают точными данными о реальном уровне распространения коронавируса в российских регионах. Кроме того, он отметил, что динамика распространения коронавируса высока, и призвал глав регионов жестко контролировать ситуацию с инфекцией.
В России, по данным оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с распространением коронавируса, общее число зарегистрированных случаев заражения увеличилось до 495.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения