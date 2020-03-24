Песков объяснил цвет защитного костюма Путина от коронавируса

Президент России Владимир Путин надел желтый защитный костюм в больнице для зараженных коронавирусом в поселке Коммунарка, потому что ему такой выдали. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил изданию «Подъем» цвет медицинского комбинезона.

«Такой выдали. Это ничего не значит», — сказал представитель Кремля.

Как сообщалось ранее, визит российского лидера в медицинский центр в Коммунарке сняли на видео. На кадрах видно, как глава государства в желтом костюме надевает защитную маску перед посещением пациентов.

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Дмитрий Гаркави, пациент больницы, рассказал, что Путин был в одежде необычного цвета. Глава государства спросил госпитализированного о его самочувствии.

Путин посетил больницу в Коммунарке после совещания по вопросам борьбы с коронавирусом. В нем приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко. В ходе встречи с главой государства Собянин заявил, что власти в настоящее время не располагают точными данными о реальном уровне распространения коронавируса в российских регионах. Кроме того, он отметил, что динамика распространения коронавируса высока, и призвал глав регионов жестко контролировать ситуацию с инфекцией.

В России, по данным оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с распространением коронавируса, общее число зарегистрированных случаев заражения увеличилось до 495.

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